Éjecté par le PSG, il se régale à l'étranger

L’hiver dernier, plusieurs joueurs n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique ont quitté le PSG. Pourtant titulaire en début de saison, Marco Asensio a vu son temps de jeu considérablement baisser au fil des mois, et a décidé de rejoindre Aston Villa en prêt. S’éclatant sous les ordres de Unaï Emery, l’Espagnol s’est livré avec enthousiasme sur son regain de forme.

Le PSG a pris de grosses décisions au cours du mercato hivernal. En effet, le club de la capitale a décidé de se séparer de plusieurs éléments n’entrant plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Milan Skriniar a ainsi rejoint Fenerbahçe, Randal Kolo Muani la Juventus, et Marco Asensio s’est dirigé quant à lui vers Aston Villa. Trois prêts réussis pour le moment, alors que les trois joueurs brillent au sein de leurs formations respectives.

« Il s'adapte vraiment de façon fantastique »

Titulaire en faux neuf au PSG en début de saison, Marco Asensio a récemment découvert la Premier League. Auteur d’un doublé face à Chelsea en Premier League (le 22 février dernier), l’Espagnol a récidivé ce vendredi face à Cardiff en Coupe. De quoi satisfaire son manager Unaï Emery. « C'est important que l'équipe et les joueurs atteignent leurs objectifs. Marco Asensio a réussi à marquer deux fois, il s'adapte vraiment de façon fantastique, tout comme Marcus Rashford. Nous aurons aussi besoin d'eux en Ligue des Champions. »

« Je veux continuer à marquer pour donner plus à cette équipe, à ce club »

Après ce nouveau doublé, le joueur prêté par le PSG s’est réjouit de son arrivée en Angleterre : « Je suis très content de mes coéquipiers, de l'équipe. Ils me donnent beaucoup de confiance, alors j'essaie de faire de mon mieux sur le terrain. Je me débrouille bien et je veux continuer à marquer pour donner plus à cette équipe, à ce club. C'est mon objectif. Nous devons continuer à pousser, nous sommes sur la bonne voie. La prochaine étape est la Ligue des champions, c'est là que nous nous concentrons maintenant », a-t-il confié, relayé par AS.