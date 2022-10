Foot - PSG

Messi au-dessus de Mbappé et Neymar ? L’énorme sortie de Galtier

Publié le 2 octobre 2022 à 08h30 par Bernard Colas

Buteur sur coup-franc ce samedi soir face à l’OGC Nice (2-1), Lionel Messi retrouve petit à petit son meilleur niveau. Le PSG savoure le retour en forme de son international argentin, à commencer par Christopher Galtier, estimant que le numéro 30 peut redevenir le meilleur joueur du monde du haut de ses 35 ans.

Ce samedi, Lionel Messi a confirmé sa montée en puissance en étant une nouvelle fois décisif face à l’OGC Nice. Très présent dans le coeur du jeu, l’international argentin s’est illustré comme il sait si bien le faire sur un coup-franc dont il était lui-même à l’origine. Remplacé par Pablo Sarabia dans les dernières secondes de la partie, Lionel Messi totalise désormais 7 buts et 8 passes décisives en 12 apparitions sous le maillot du PSG, de quoi enchanter Christophe Galtier.

« J’ai un plaisir incroyable de le voir tous les matins »

« J’ai un plaisir incroyable de le voir tous les matins. J’ai aussi un réel plaisir de travailler avec lui. Il est bien dans sa tête, très heureux tous les jours à l’entraînement. Il est évidemment très altruiste et généreux avec ses partenaires. Mais il a également toujours eu l'habitude de marquer beaucoup de buts. La saison dernière a été compliquée pour lui. Il avait des circonstances atténuantes claires. Il reprend goût à marquer, il est de nouveau décisif », confie Christophe Galtier, dans des propos relayés par CulturePSG .

« Messi peut-il redevenir le meilleur joueur au monde ? Oui »