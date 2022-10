Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a plombé Neymar et Messi sur le mercato

Publié le 2 octobre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Nommé conseillé sportif du PSG cet été, Luis Campos était donc aux commandes pour le recrutement du club de la capitale lors du mercato. D’ailleurs, le Portugais avait certaines idées concernant la restructuration de l’effectif de Christophe Galtier. Et cela s’est notamment fait au détriment de Lionel Messi et Neymar. Explications.

Le PSG a donc lancé un nouveau projet durant l’intersaison et pour cela, le club de la capitale a notamment décidé de faire confiance à Luis Campos. Le Portugais est arrivé en tant que conseiller sportif avec donc la responsabilité de réaliser le dernier mercato estival. Sous l’impulsion de Campos, cela a énormément bougé au PSG, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées.

Le vestiaire du PSG miné par les clans

Et comme expliqué par Le Parisien , Luis Campos avait un objectif lors du dernier mercato estival : mettre un terme à la guerre des clans au PSG. Par le passé, plusieurs groupes s’opposaient en interne et cela était à l’origine de certaines tensions. Dernièrement, c’était notamment le groupe des Sud-Américains qui était assez influent avec comme chef de file Lionel Messi et Neymar notamment, un groupe qui s’opposait notamment régulièrement à Kylian Mbappé, tout en influençant les décisions de Mauricio Pochettino la saison dernière.

Un équilibre retrouvé ?