Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà la raison du transfert de Julian Draxler

Publié le 2 octobre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

A l’instar de Mauro Icardi, Leandro Paredes ou encore Layvin Kurzawa, Julian Draxler a lui aussi quitté le PSG durant le dernier marché des transferts. Prêté sans option d’achat à Benfica, l’Allemand retrouve donc des sensations au Portugal. Un départ qui n’a pas été simple à accepter pour Draxler, très heureux à Paris. Mais il s’est finalement résolu à faire ses valises…

Cela faisait maintenant plusieurs mois que Julian Draxler n’entrait plus dans les plans du PSG. L’Allemand était alors devenu indésirable et invité à se trouver un nouveau club. Le fait est que l’ancien de Schalke 04 n’avait pas forcément envie de quitter la capitale française et son confort. Pour autant, cela n’allait plus avec le PSG et c’est donc pour cela que Draxler a accepté de partir, évoluant désormais du côté de Benfica.

Mercato - PSG : À son arrivée, Luis Campos a eu une bonne surprise https://t.co/fMyHa3oyHS pic.twitter.com/MQ534m0lfU — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

« Les choses n'allaient pas si bien au travail »

Dans un post sur Linkedin , Julian Draxler a livré ses vérités sur son départ du PSG pour Benfica. L’Allemand l’a alors bien souligné, un départ n’était pas ce qu’il voulait forcément initialement. Pourtant, Draxler a fini par donner son feu vert, pour son bien. « Il y a quatre semaines, un nouveau chapitre a commencé pour moi. (…) Je suppose que beaucoup d'entre vous le savent aussi, vous avez été au même endroit pendant longtemps, vous avez trouvé de nouveaux amis à votre travail, vous connaissiez non seulement la culture de l’entreprise, mais dans mon cas aussi la culture nationale. Vous aviez vos routines quotidiennes – et vous étiez dans votre zone de confort, pour ainsi dire. Parce que ma vie privée s'est aussi développée autour de ce métier, j'ai donc rencontré ma copine à Paris, qui m'a donné il y a quelques jours un fils formidable. Mais d'une manière ou d'une autre, les choses n'allaient pas si bien au travail, vous deveniez moins satisfait et à un moment donné, vous deviez faire quelque chose à ce sujet. Mais ce n'est finalement pas si simple ».

Draxler a quitté sa zone de confort