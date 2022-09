Foot - Mercato - PSG

PSG : Après son transfert du PSG, Julian Draxler s’enflamme

Publié le 30 septembre 2022 à 19h45 par Thibault Morlain

Bien que Julian Draxler était à heureux à Paris, cela ne se passait pas très bien au PSG. L’Allemand l’a alors bien expliqué, il a fini par quitter sa zone de confort. Désormais au Benfica, où il a été prêté pour la saison, Draxler va tenter de retrouver ses sensations. Et loin du PSG, il semble très heureux.

Parmi les nombreux joueurs qui ont quitté le PSG lors du dernier mercato estival, on retrouve notamment Julian Draxler. Après des derniers mois compliqués avec le club de la capitale, l’Allemand a finalement accepté de faire ses valises. Le voilà désormais du côté de Benfica, où il a été prêté, sans option d’achat, pour la saison.

Transferts - PSG : Annoncé à Barcelone, Messi a pris une grande décision pour le mercato https://t.co/ranJzPmE7J pic.twitter.com/LoQuvE5qOH — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

« Je suis déjà très reconnaissant envers les gens ici »

Dans un post sur Linkedin , Julian Draxler a révélé à quel point il était difficile pour lui de quitter le PSG. Il a finalement fait le pas et s’est donc envolé pour Lisbonne. Un choix qu’il ne semble pas forcément regretter. En effet, dans la suite de sa publication, Draxler a notamment expliqué : « Ce qui est génial, c'est que tout le monde dans le club et dans le nouvel environnement m'a réservé un accueil fantastique et m'a donné un très bon sentiment - je suis déjà très reconnaissant envers les gens ici ».

« C’est extrêmement important »