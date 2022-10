Foot - PSG

PSG : Neymar prépare une bombe dans son clash avec Mbappé ?

Publié le 1 octobre 2022 à 02h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que les relations entre Neymar et Kylian Mbappé semble de plus en plus tendues au sein du PSG, l’attaquant brésilien aurait beaucoup de mal à comprendre les privilèges accordés à son coéquipier. Et il pourrait décider de prendre la parole après la Coupe du Monde au Qatar cet hiver.

Interrogé jeudi en conférence de presse sur le supposé malaise entre Neymar et Kylian Mbappé au PSG, Christophe Galtier a tenté de désamorcer la polémique : « Ce sont de grands champions avec de la compétitivité, de l’égo. On a un vestiaire très agréable. il y a un décalage entre ce que vous entendez, ce que vous pouvez percevoir, quelques déclarations. La réalité du vestiaire, ce n'est pas ça. On a un vestiaire qui vit bien ensemble », a indiqué l’entraîneur du PSG. Pourtant, en coulisses, l’ambiance serait bien plus électrique entre les deux stars.

PSG : A l’origine d’une polémique, Neymar pousse un coup de gueule https://t.co/Y8ZSt3t4Au pic.twitter.com/aOd0RTlyUu — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

Neymar-Mbappé, clash inévitable

Le journaliste de L’Equipe , Loïc Tanzi, a apporté quelques compléments d’information sur l’état d’esprit de Neymar et la situation actuelle avec Mbappé au PSG : « Il y aura intérêts communs au moins jusqu’à la Coupe du Monde. Du moins, du côté de Neymar. Du côté de Neymar, on a accepté le fait que Kylian Mbappé était le roi du Paris Saint-Germain, le joueur le plus important, la clé du projet comme Nasser Al-Khelaïfi a pu le dire. Et lui, il ronge un peu son frein parce qu’il sait qu’il y a la Coupe du Monde et qu’il a besoin de jouer avec le PSG. Mais c’est après cette Coupe du Monde qu’il peut y avoir un problème », confie-t-il.

« Neymar pourrait parler après la Coupe du Monde »