PSG : Voilà le problème avec cette recrue du mercato

Publié le 2 octobre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il doit se contenter de remplaçant depuis son arrivée au PSG, Hugo Ekitike ne joue pas autant qu'il l'espérait. Christophe Galtier doit donc gérer sa frustration en interne. Or, le transfert de l'attaquant au PSG était un choix de Luis Campos qui n’avait pas sollicité son entraîneur sur le sujet.

Prêté au PSG par le Stade de Reims avec une option d’achat quasi-obligatoire de 35M€, Hugo Ekitike connaît un début de saison compliqué avec un temps de jeu très limité. Un cas épineux à gérer pour Christophe Galtier qui préfère donner du temps de jeu à son trio offensif référence emmené par Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Et pour cause, il n’avait pas forcément validé le transfert d’Ekitike au PSG…

Campos a décidé seul pour Ekitike

Comme l’a révélé L'Equipe samedi dans ses colonnes, Luis Campos était seul à la manœuvre pour le transfert d’Hugo Ekitike cet été, et ne se serait pas soucié de l'avis de Galtier au moment de valider l’opération sur le mercato. De fait, l’entraîneur du PSG n’offre pas un temps de jeu conséquent au jeune attaquant français, ce qui provoque ainsi la frustration d’Ekitike qui l’a fait déjà comprendre à plusieurs reprises ces dernières semaines sur les réseaux sociaux.

