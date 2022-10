Foot - Mercato - OM

Mourinho, EDF… Les coulisses du transfert de Veretout à l'OM

Publié le 4 octobre 2022 à 00h00

Jules Kutos-Bertin

Arrivé à l’OM cet été après cinq années en Italie, Jordan Veretout réalise des débuts plutôt convaincants. Interrogé sur les raisons de son transfert, l’international français explique que ce choix a été réfléchi avec son entourage alors que José Mourinho a tenté de le conserver à l’AS Roma.

Après son départ du FC Nantes, Jordan Veretout aura découvert la Premier League et la Serie A. Si son passage à Aston Villa n’a pas été mauvais, c’est bien en Italie que l’international français s’est le mieux exprimé. Cinq belles années passées à la Fiorentina et ensuite à l’AS Roma, avant de faire son retour en France avec l’OM. Tout juste arrivé dans la cité phocéenne, Veretout a déjà pris une place de titulaire dans le onze de départ d’Igor Tudor.

« Revenir en France, ça fait du bien à mon entourage »

Si son transfert à l’OM peut questionner, Jordan Veretout n’a pas de mal à l’expliquer. Au-delà du manque de temps de jeu avec l’AS Roma, il y avait aussi l’avis de son entourage et l’équipe de France qui entraient dans les paramètres. « C’est sûr que ça fait partie de mon choix mais ce n’était pas basé que sur ça. Revenir en France, ça fait du bien à mon entourage, surtout à l’OM, un grand club comme ça », reconnaît Veretout dans un entretien accordé à RMC Sport .

José Mourinho a voulu retenir Jordan Veretout