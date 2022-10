Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un avenir à la Villas-Boas pour Tudor ?

Publié le 3 octobre 2022 à 20h10

Jules Kutos-Bertin

Malgré un départ canon en Ligue 1, l’OM a toujours autant de mal en Ligue des Champions. Avec deux défaites en autant de matchs, le choc contre le Sporting Lisbonne ce mardi s’annonce capital. En cas de nouveau revers, Igor Tudor pourrait voir sa position fragilisée, à l’image d’André Villas-Boas il y a deux saisons qui avait été grandement perturbé par son parcours catastrophique.

Lorsqu’il a signé à l’OM l’été dernier, Igor Tudor savait que son parcours en Ligue des Champions serait scruté du début à la fin. Avec deux défaites en autant de rencontres, les débuts de l’OM sont loin d’être évidents. Même si Tudor carbure en Ligue 1, les supporters olympiens restent mitigés concernant le début de saison vu le parcours en C1. Ce qui rajoute encore un peu plus de pression au technicien croate avant la réception du Sporting Lisbonne, ce mardi, à huis-clos.

Match périlleux pour Igor Tudor

En cas de nouvelle défaite, l’OM tirera définitivement un trait sur une éventuelle qualification en huitième de finale. Sans ses supporters, le club de la cité phocéenne aura la lourde tâche de venir à bout du leader du groupe. Une mission périlleuse pour Igor Tudor qui ne demande qu’une victoire pour souffler un peu dans cette campagne de Ligue des Champions. « Il faut d’abord penser à faire une bonne prestation ce mardi et on sait qu’à ce niveau en Ligue des champions, tout est question de petits détails. Moi, je crois beaucoup en cette équipe, j’ai confiance en elle pour demain, on va faire le nécessaire. On est dans un bon moment, on doit le démontrer en Ligue des champions et contre le Sporting », a-t-il confié ce lundi en conférence de presse, relayée par RMC . Mais dans le cas contraire, l’entraîneur de l’OM pourrait se sentir menacé.

Igor Tudor : « Je crois beaucoup en cette équipe et en notre force, j’ai confiance en elle pour demain, on va faire le nécessaire. On est dans un bon moment on doit le démontrer en Ligue des Champions et contre le Sporting. »(Conf. presse) pic.twitter.com/bc6IdJW1pv — BeFootball (@_BeFootball) October 3, 2022

La Ligue des Champions, un indicateur clair pour son avenir

Il y a deux saisons, pour son retour en Ligue des Champions, l’OM d’André Villas-Boas avait réalisé une campagne catastrophique avec cinq défaites et un seul succès. Si les Olympiens continuaient dans le même temps d’avancer en Ligue 1, ce parcours a largement fragilisé le mandat de Villas-Boas. Alors si Igor Tudor veut s’éviter un tel destin avec l’OM, il serait bien inspiré de prendre les trois points ce mardi face au Sporting Lisbonne.