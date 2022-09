Foot - Mercato - OM

OM : La sortie étrange de Villas-Boas sur le projet McCourt

Passé sur le banc de l’OM entre 2019 et 2021, André Villas-Boas revient sur sa collaboration avec le club phocéen et notamment les méthodes de Frank McCourt, le propriétaire américain du club marseillais. L’entraîneur portugais, plutôt sceptique au départ, a vante néanmoins les mérites de son ancien patron.

Pour pallier au départ de Rudi Garcia qui avait été le premier entraîneur mis en place sous l’ère McCourt, l’OM avait donc décidé de se tourner vers André Villas-Boas à l’été 2019. Libre de tout contrat, l’ancien manager de Chelsea et de Tottenham avait remis le club phocéen sur les bons rails avant de présenter soudainement sa démission en février 2021 en raison d’un différend avec la direction de l’OM au sujet du mercato.

Dans un large entretien accordé au Telegraph , Villas-Boas évoque son passage à l’OM et les méthodes de financement mises en place par Frank McCourt : « Écoutez, j'ai traité avec Frank McCourt. Au début, tu préfères être dans le déni total de tout ce qui se passe en interne, mais ensuite quand tu vois l'évolution naturelle des choses, tu revois ta position et tu te dis qu’un autre modèle que le tien pourrait fonctionner », indique l’entraîneur portugais.

"Sometimes things go well, sometimes not well. How many coaches have been fired by Chelsea'" ✏️ @JBurtTelegraph speaks to Andre Villas-Boas https://t.co/sb5jw3kSWb