OM : Poussé au départ par Longoria, il flambe déjà à l'étranger

Publié le 3 octobre 2022 à 17h10

Arthur Montagne

Il n'aura pas mis longtemps à s'imposer à l'Olympiakos. Poussé vers la sortie par Pablo Longoria, Cédric Bakambu a quitté l'OM cet été et n'a pas manqué ses débuts en Grèce. Pour sa première titularisation, l'international congolais a inscrit un doublé avec le club du Pirée, vainqueur face à l'Atromitos (2-0).

Arrivé libre lors du mercato d'hiver, Cédric Bakambu n'aura évolué que six petits mois à l'OM. En effet, après avoir été poussé au départ durant tout l'été, l'international congolais a finalement résilié son contrat au mois de septembre afin de s'engager avec l'Olympiakos. L'occasion pour le club phocéen de faire des économies sur sa masse salariale, et pour le joueur de retrouver du temps de jeu.

Bakambu inscrit déjà un doublé avec l'Olympiakos

Et après une première entrée en jeu contre l'Aris Salonique, Cédric Bakambu a connu sa première titularisation ce week-end à l'occasion de la réception de l'Atromitos. Et l'international congolais en a profité pour inscrire un doublé afin d'offrir la victoire à l'Olympiakos (2-0). Un succès qui avait d'ailleurs une odeur marseillaise puisque c'était également la première de Michel sur le banc du club du Pirée, tandis que le second but de Cédric Bakambu vient d'une passe de... Mathieu Valbuena.

🔴#FOOTBALL : L’international congolais Cédric Bakambu offre la victoire à #OlympiacosFc en marquant un doublé face à Atromitos .❤️🇨🇩🔥 pic.twitter.com/YI1JE2fEJq — Congo Daily (@congodaily243) October 2, 2022

«Je voulais retrouver un nouveau challenge»