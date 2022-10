Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Modric, Benzema... L'incroyable chantier de Pérez

Publié le 3 octobre 2022 à 15h30

Arthur Montagne

Bien que le mercato ait fermé ses portes, le Real Madrid doit continuer à gérer plusieurs dossiers en interne, notamment ceux des prolongations de contrats. Entre ceux dont le bail prend fin en juin prochain, et ceux dont le contrat court jusqu'en 2024, Florentino Pérez a du travail.

Cet été, le Real Madrid rêvait de voir débarquer Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais le premier a prolongé au PSG tandis que le second a signé à Manchester City. Malgré tout, le club merengue a tout de même réussi à se renforcer en attirant Aurélien Tchouaméni et Antonio Rudiger. Désormais, le Real Madrid doit gérer plusieurs dossiers chauds en interne, à commencer par la prolongation des joueurs en fin de contrat.

Modric, Kroos et Benzema, les piliers

Cela concerne notamment trois piliers du Real Madrid à savoir Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema. Selon les informations de MARCA , il n'y a absolument aucun doute concernant l'avenir de l'attaquant français dont la prolongation serait considérée comme actée en interne. Aucune projection faite par le club merengue ne prévoit l'absence de l'ancien de l'OL en 2024. Concernant les deux milieux de terrain, là aussi tout dépendra de leur rendement. Mais s'ils poursuivent sur leur lancée, nul doute que le Real Madrid leur offrira la possibilité de rester une saison supplémentaire.

Mercato - Real Madrid : Benzema, Hazard... Ancelotti prépare une incroyable révolution https://t.co/DaLla7OflB pic.twitter.com/2i71yOjf1j — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Ceballos, Mariano et Asensio vers un départ libre

En revanche, trois autres joueurs sont d'ores et déjà assurés de ne pas poursuivre l'aventure. Toujours d'après MARCA , Mariano Diaz, déjà poussé au départ cet été ne sera pas retenu et partira libre l'été prochain. Cela devrait également être le cas de Dani Ceballos, sauf incroyable renversement de situation. Situation similaire pour Marco Asensio, qui n'a reçu aucun signal positif du Real Madrid en vue d'une prolongation. En revanche, Nacho Fernandez ainsi qu'Andriy Lunin pourraient bien se voir offrir une prolongation.

Hazard, le cas épineux