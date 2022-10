Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos est attendu pour son prochain transfert XXL

Publié le 3 octobre 2022 à 23h10

Pierrick Levallet

En quête d’un nouveau défenseur central cet été, Luis Campos a tout tenté pour recruter Milan Skriniar. Mais le conseiller sportif du PSG a été bloqué par l’Inter dans ce dossier. Toutefois, il n’aurait pas abandonné l’idée d’attirer le Slovaque dans la capitale. Et il serait déjà attendu de pied ferme.

Désireux de voir un nouveau défenseur central débarquer au PSG, Luis Campos avait fait de Milan Skriniar sa priorité cet été. Le conseiller sportif parisien a tout essayé en vain, l’Inter ne bougeant jamais de ses positions dans les négociations. En partie à cause de cet échec, Luis Campos a fait part de sa déception en faisant le bilan du mercato malgré les autres renforts actés. Néanmoins, le Portugais n'aurait pas lâché l'affaire dans ce dossier.

Le PSG va revenir à la charge pour Skriniar

En effet, le PSG aurait prévu de revenir à la charge cet hiver pour Milan Skriniar. Luis Campos entend bien tenter sa chance à nouveau, alors que le Slovaque sera libre de négocier avec qui il souhaite. Et le club de la capitale serait attendu de pied ferme.

