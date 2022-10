Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Real Madrid affiche une grosse surprise pour Kylian Mbappé

Publié le 3 octobre 2022 à 22h00

Bernard Colas

Attendu au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement pris la décision de prolonger avec le PSG, de quoi susciter la colère des supporters merengue. Ces derniers semblent depuis avoir tourné la page, en témoigne l'assemblée générale de la Casa Blanca ce dimanche où le nom de l’international français n’a pas été cité, à la grande surprise des dirigeants.

Arrivant à la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé était très attendu en Espagne. Le Real Madrid affichait en effet une grande confiance concernant l’issue du dossier, tandis que les supporters du club avaient fait savoir à l’attaquant français qu’il était le bienvenu au cours de la double confrontation entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des champions. Finalement, Mbappé a décidé de prolonger jusqu’en 2025, prenant tout le monde de court. Depuis, les fans madrilènes ont critiqué voire insulté le champion du monde tricolore, mais c’est aujourd’hui l’indifférence qui règnerait dans la capitale espagnole.

Quand les fans du Real Madrid ignorent Mbappé

Ce dimanche, le Real Madrid organisait son Assemblée annuelle, et il y avait fort à parier que le nom de Kylian Mbappé soit prononcé pour l’occasion. Finalement, il n’en fut rien, de quoi étonner le club. Selon OK Diario , l’écurie merengue avait espéré que le nom de Kylian Mbappé soit évoqué par un socio lors de la séance de questions-réponses durant l'assemblée générale mais cela n’a donc pas été le cas, à la surprise du club qui voulait visiblement mettre les choses au clair dans ce dossier.



PSG : Mbappé décroche un nouveau record improbable https://t.co/Ar517Oawgz pic.twitter.com/WL4hdhMDv8 — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

Mbappé, de l’histoire ancienne à Madrid