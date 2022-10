Equipe de France

EDF : Qui pour accompagner Benzema et Mbappé au Qatar ?

Publié le 3 octobre 2022 à 12h20 par Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et l'étau se resserre pour la liste des joueurs que sélectionnera Didier Deschamps. A la pointe de l'attaque notamment où la concurrence est rude et que des tendances commencent à se confirmer. Alors, qui accompagnera Kylian Mbappé et Karim Benzema au Qatar ?

Dans un peu moins de deux mois, les Bleus s'envoleront pour le Qatar afin de remettre leur titre de champion du monde en jeu. Pour cela, Didier Deschamps devra faire des choix importants, en attaque par exemple où il faudra suppléer Karim Benzema et Kylian Mbappé en pointe. Entre Olivier Giroud, Christopher Nkunku, Wissam Ben Yedder, Randal Kolo-Muani et Antoine Griezmann, les places seront chères.

Équipe de France : Ils ont quasiment dit adieu à la Coupe du monde 2022 https://t.co/i1Yx3SIUvA pic.twitter.com/g0j5lxqJXZ — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

Giroud et Nkunku cartonnent en club

Elu meilleur joueur de Bundesliga la saison passée, Christopher Nkunku a franchi un cap. Il démarre fort l'exercice 2022/2023 avec déjà six buts en huit rencontres. Toujours très bon lorsque son sélectionneur fait appel à lui, il est en position de force car il était présent lors des deux derniers rassemblements.



Olivier Giroud aussi n'est pas en reste avec l'AC Milan. Précieux lors de la conquête du titre en Serie A, il a marqué pour son grand retour avec les Bleus et a permis de bonifier Kylian Mbappé avec ses remises dos au jeu. D'ailleurs, l'attaquant du PSG apprécie d'évoluer à ses côtés. Mais avec le retour de Benzema, DD n'hésite pas à composer sans lui. L'attaquant milanais devra continuer de batailler s'il veut être du voyage bien qu'il parte avec un avantage conséquent en raison de son passé en Equipe de France.

Ben Yedder et Griezmann jouent moins

Pour Wissam Ben Yedder, la tâche s'annonce très compliquée. Mis sur le côté à l'AS Monaco, il ne retrouve plus son efficacité de buteur bien qu'il ait inscris un triplé face à Nantes ce dimanche. De plus, il a eu sa chance à plusieurs reprises avec les Bleus , sans jamais donner satisfaction. Absent lors du dernier rassemblement, le Mondial s'éloigne de plus en plus pour le Monégasque.



Antoine Griezmann est impliqué dans un imbroglio autour de son transfert qui contraint son club à ne l'utiliser qu'une demi-heure durant les rencontres. Malgré cela, il se montre décisif avec l'Atletico Madrid et bénéficie d'un statut d'indéboulonnable chez les Bleus . Sauf catastrophe de dernière minute, Didier Deschamps le convoquera pour occuper un poste de milieu offensif, en retrait de Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Kolo-Muani, le petit nouveau