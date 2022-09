Foot - Equipe de France

Giroud, Varane... Nouvelle polémique pour l'équipe de France ?

Avant de s’envoler pour le Qatar afin de disputer la Coupe du monde, l’équipe de France s’est inclinée face au Danemark dimanche (2-0) lors de son dernier match avant la compétition. Une défaite qui n’a visiblement pas traumatisé les Bleus, puisque certains d’entre eux seraient sortis en boîte de nuit après la rencontre.

Cette trêve internationale était l’occasion pour Didier Deschamps d’effectuer ses derniers réglages avant la Coupe du monde. Touchés par de nombreuses blessures, les Bleus ont battu l’Autriche (2-0), avant de s’incliner sur la pelouse du Danemark (0-2). Une rencontre décevante et qui a de quoi inquiéter, même si Didier Deschamps pourra compter sur des retours avant le début de la compétition. Le sélectionneur des Bleus a rappelé que son groupe était composé de nombreux jeunes joueurs

« C'est une équipe de France encore jeune »

« C'est simple, on a eu énormément d'occasions. Quand il n'y a pas les ingrédients, peu importe le système, au niveau des duels, on a été défaillants et on a commis des erreurs techniques sur les relances. C'est une équipe de France encore jeune qui n'a pas l'expérience du haut niveau pour la plupart, ce soir, c'est être en contact avec la réalité de ce qui va nous attendre dans deux mois », a confié Didier Deschamps à l’issue de la rencontre. En revanche, les révélations de BT sur ce qu’il s’est passé après cette défaite risquent de beaucoup faire parler.

Des joueurs de l'équipe de France notamment Olivier Giroud et Raphaël Varane sont allés en boîte de nuit à Copenhague après la défaite des Bleus contre le Danemark (2-0) le 25 septembre 2022.Ils étaient notamment avec le joueur Simon Kjaer, coéquipier de Giroud au Milan AC. pic.twitter.com/8VODH8uNKh — Un Truc De Foot (@untrucdefoot) September 27, 2022

Une sortie en boîte de nuit après la défaite ?

En effet, certains joueurs de l’équipe de France seraient allés fêter cette défaite dans une boîte de nuit de Copenhague. D’après le média danois, Olivier Giroud aurait été de la partie, en compagnie de son coéquipier à l’AC Milan Simon Kjaer. Raphaël Varane aurait également été présent, ainsi qu’un troisième joueur qui n’a pas été identifié pour le moment.