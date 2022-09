Foot - Équipe de France

EDF : Ils ont marqué des points lors des deux derniers matches

Publié le 27 septembre 2022 à 20h40 par La rédaction

Retrouvés face à l'Autriche puis inquiétants face au Danemark, les Bleus n'ont pas rassuré avant de s'envoler pour le Qatar dans deux mois. La sélection emmenée par Didier Deschamps faisait peau neuve lors de ces deux rencontres pour contrer l'avalanche de blessures qui la touche. Certains en ont profité pour marquer des points précieux aux yeux de leur sélectionneur.

Didier Deschamps et les siens répétaient leurs gammes une dernière fois avant la Coupe du monde. De nombreux joueurs étaient absents pour cause de blessure, et il y avait des points importants à prendre lors de ce rassemblement en vue du Qatar. Des Bleus en ont profité pour se démarquer.

Les cadres répondent présents

Lorsqu'il enfile la tunique bleue, Raphael Varane renaît de ses cendres. En difficulté à Manchester United, le défenseur a montré qu'il était indispensable avec les Bleus face à l'Autriche. L'ancien du Real Madrid jouait gros car les talentueux William Saliba ou encore Jules Koundé émergent depuis un certain temps. Pas de panique pour Varane qui a bien prouvé son importance au sein du collectif, solide et précieux contre les Autrichiens. Son absence face au Danemark s'est remarquée car ses collègues en défense ont sombré.



Il était très attendu, il n'a pas déçu. Olivier Giroud faisait son grand retour avec les Bleus . Buteur face à l'Autriche, il a une nouvelle fois prouvé qu'il serait très difficile pour son sélectionneur de ne pas faire appel à lui en novembre. Sa présence physique et ses remises ont permis de sublimer Kylian Mbappé. Moins bon face au Danemark, à l'instar de ses partenaires, Giroud a marqué des points précieux dans la course au Qatar.

Les jeunes montrent de belles choses

Décomplexé pour sa grande première avec les tricolores, Benoit Badiashile a fait forte impression. Le Monégasque a été impeccable face aux Autrichiens, et a montré sa palette technique en relançant magnifiquement à plusieurs reprises avec son pied gauche. Il était le seul à sortir la tête de l'eau face au Danemark lorsque William Saliba et Dayot Upamecano étaient en difficulté. De plus, il apporte un profil différent à Deschamps qui ne peut compter que sur deux gauchers habituellement dans l'axe gauche de sa défense à trois avec Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez.



Son coéquipier à l'AS Monaco n'est pas en reste non plus. Youssouf Fofana reformait avec Aurélien Tchouaméni, la paire qui avait si bien réussi à l'AS Monaco la saison passée. Très actif, il a été essentiel au pressing mis en place par Deschamps. De plus, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout n'ont pas joué, et Eduardo Camavinga n'a pas été au rendez-vous contre le Danemark. Sa complémentarité avec Tchouaméni pourrait pousser Deschamps à lui faire appel pour le Qatar si Paul Pogba et N'Golo Kanté ne sont pas remis.



Enfin, Aurélien Tchouaméni a assumé son nouveau statut. Titulaire au Real Madrid, l'ancien monégasque est le numéro un aux yeux de son sélectionneur lorsque Pogba et Kanté ne sont pas là. Très bon face à l'Autriche, il aurait pu inscrire un magnifique but si son retourné n'avait pas heurté la barre transversale. Associé à Camavinga contre le Danemark, il était un peu en dedans à l'image de son équipe. A deux mois de la Coupe du monde, Tchouaméni a sans doute confirmé sa place dans l'avion qui s'envolera pour le Qatar.