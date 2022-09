Foot - Equipe de France

Zidane a de la concurrence pour la succession de Deschamps

Publié le 27 septembre 2022 à 01h00 par Jules Kutos-Bertin

Alors que la fin de contrat de Didier Deschamps avec l’équipe de France approche à grands pas, sa succession est un sujet qui fait parler. Zinédine Zidane a refusé le PSG et il attend toujours le poste. Interrogé sur un potentiel poste de sélectionneur, Bruno Génésio n’a pas caché que cette opportunité l’intéressait.

En fin de contrat avec l’équipe de France juste après la Coupe du Monde, Didier Deschamps sait que son avenir à la tête de la sélection est loin d’être assuré. Après un mois de juin catastrophique, les Bleus n’ont pas été beaucoup plus brillants à seulement quelques semaines du Mondial au Qatar. Hormis une belle victoire contre l’Autriche, les hommes de Didier Deschamps n’ont pas été rassurants, en témoigne la défaite contre le Danemark. Et derrière Deschamps, il y a du beau monde…

Zinédine Zidane attend les Bleus

Depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane n’attend qu’une chose : l’équipe de France. « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! », confiait-il en juin dernier concernant le poste de sélectionneur. Cependant, Zinédine Zidane n'est pas le seul candidat à la succession de Didier Deschamps.

Bruno Genesio sur l’Equipe de France💬🇫🇷« Je me sens capable de prendre la sélection. Mais aujourd’hui l’équipe de France est l’une des plus grosses nations au monde. On sait tous que ça demande d’autres arguments que simplement s’en sentir capable. »(@Rothensenflamme) pic.twitter.com/UcWRChPfn6 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) September 26, 2022

« Je me sentirai capable »