Equipe de France

Équipe de France : Deschamps menacé, Zidane se tient prêt !

Publié le 26 septembre 2022 à 11h45 par Alexis Bernard mis à jour le 26 septembre 2022 à 11h47

En très mauvaise posture à quelques semaines de la Coupe du Monde suite à de mauvais résultat et une série de polémiques, Didier Deschamps se retrouve clairement menacé de son poste de sélectionneur de l’équipe de France. Et après avoir refusé plusieurs opportunités ces derniers mois, Zinedine Zidane n’attend qu’une seule et unique chose : les Bleus.

Championne du monde en titre, l’équipe de France est dans une posture des plus inconfortables à moins de deux mois du prochain Mondial qui a lieu au Qatar (20 novembre – 18 décembre). Plusieurs polémiques entourent la Fédération Française de Football mais également directement l’équipe de France. Une situation extrasportive de plus en plus compliquée à laquelle s’ajoute des résultats tout aussi inquiétants. La nouvelle défaite des Bleus contre le Danemark (2-0) enfonce un peu plus le clou. Certes privée de la moitié de ses joueurs, la sélection de Didier Deschamps navigue dans un brouillard des plus épais. Et le technicien, double champion du monde, se retrouve totalement fragilisé.

Les Bleus au plus mal

Troisième de son groupe 1 en League des Nations avec une victoire pour trois défaites, l’équipe de France est très loin de ses performances de 2018. Dans l’état d’esprit comme dans le jeu, la bande à Kylian Mbappé n’a rien montré. Les absences de Kanté, Pogba, Benzema ou encore Lloris pourraient justifier cette baisse de forme, mais le mal n’est pas récent. Voilà un moment que les Bleus ne sont plus impériaux et que la dynamique collective s’effrite.

Mercato : Zidane, Deschamps... Le vestiaire de l'équipe de France a tranché https://t.co/kaXE5resrO pic.twitter.com/ySx1G4VNmD — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

Deschamps vers la sortie ?

Capitaine de ce navire qui tangue un peu plus à chaque rassemblement, Didier Deschamps est plus que jamais sur la sellette. Soutenu par un président de la FFF lui-même proche de la sortie, Noël Le Graët étant mêlé à de sordides affaires bientôt entre les mains de la justice pour faire la lumière sur plusieurs enquêtes parues chez plusieurs de nos confrères, l’ancien champion du monde 1998 ne pourra se sauver que par un exploit au Qatar. Plus proche du fiasco que d’une troisième étoile, Didier Deschamps pourrait vivre ses dernières heures à la tête des Bleus.

Zidane est prêt !

En coulisses, le mystère est mince pour la succession potentielle de Didier Deschamps. En effet, tout le monde attend et espère Zinedine Zidane ! L’ancien mentor du Real Madrid est libre de tout contrat et cet été, sollicité par le PSG et la Juventus Turin (entre autres propositions), il a tout refusé pour une simple et bonne raison : il attend l’équipe de France. Zidane sait que son avenir de coach passe par les Bleus et il a fait de cette étape tricolore sa priorité. Si Deschamps n’est pas reconduit, il sera en première ligne pour reprendre le flambeau.