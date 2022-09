Foot - Équipe de France

Équipe de France : Giroud jette un froid pour le Mondial au Qatar

Publié le 26 septembre 2022 à 11h00 par Bernard Colas

Titularisé par Didier Deschamps ce dimanche contre le Danemark (2-0), Olivier Giroud s’est montré en difficulté à l’image de ses partenaires. Interrogé à l’issue de la rencontre sur la Coupe du monde au Qatar, l’attaquant de l’AC Milan n’a pas voulu se projeter sur la compétition, conscient que sa présence est incertaine.

Trois jours après un succès convaincant face à l’Autriche (2-0), l’équipe de France ne s’est pas rassuré sur la pelouse du Danemark (2-0). Malgré une première demi-heure encourageante, les hommes de Didier Deschamps ont craqué, surclassés par l’équipe dirigée par Kasper Hjulmand. Une rencontre inquiétante à moins de deux mois de la Coupe du monde, alors que les deux sélections se retrouveront lors de la phase de poule.

« Il va falloir plus de vigilance à ce niveau »

Interrogé après la rencontre par La Chaîne L’Équipe , Olivier Giroud a tiré la sonnette d’alarme après la défaite logique des siens : « On a bien commencé durant 20, 30 minutes. On n’a pas su concrétiser nos occasions. Après, on prend deux buts qu’on aurait dû éviter. Le foot est fait d’erreurs, mais c’est rageant. Même sur la fin, on a eu des occasions. Même en étant moins bien, on aurait pu ramener quelque chose d’ici. Il ne faut pas noircir le tableau. On restait sur une bonne partition jeudi soir. On savait qu’aujourd’hui les Danois allaient nous rentrer dedans. Dans les duels, ils ont été plus présents. Sur les corners, 3 ou 4 fois, le mec est seul pour faire des remises ou finir les actions. Il va falloir plus de vigilance à ce niveau et prendre conscience que le foot est un éternel recommencement et qu’il faut se faire violence à chaque fois. Mais, tout n’est pas à jeter ce soir. Mais c’est dommage de fini comme ça. »

« Je ne me projette pas sur le Qatar »