Foot - Équipe de France

Danemark/France : Les notes des Bleus

Publié le 25 septembre 2022 à 23h00 par La rédaction mis à jour le 25 septembre 2022 à 23h00

Après un succès convaincant face à l'Autriche, l'équipe de France de Didier Deschamps affrontait le Danemark pour le compte de la 6ème et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations ce dimanche soir. Et malheureusement pour les Bleus, ils se sont inclinés face à la bande à Christian Eriksen (2-0). Voici les notes des joueurs français après ce revers.