Foot - Equipe de France

Mbappé et Griezmann sombrent au Danemark, la France au plus mal

Publié le 25 septembre 2022 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 25 septembre 2022 à 22h40

Vainqueur de l'Autriche jeudi dernier en Ligue des Nations (2-0), l'équipe de France n'a pas réussi à confirmer. Surclassé par le Danemark (défaite 2-0), les Bleus se classent troisième et conservent leur place en Ligue A.