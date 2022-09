Foot - Equipe de France

EDF : Ils ont quasiment dit adieu à la Coupe du monde 2022

Publié le 30 septembre 2022 à 11h30 par Arnaud De Kanel

Après deux prestations aux antipodes l'une de l'autre, l'heure est au bilan pour les Bleus de Didier Deschamps présents lors du rassemblement. Là où certains se sont assurés un billet pour le Qatar, d'autres ont perdu des points précieux et pourraient payer le retour de blessure des cadres absents durant ces deux dernières rencontres avant le Mondial.

Une beau visage contre l'Autriche avant que les vieux démons ressurgissent face au Danemark et plongent les Bleus dans de gros doutes avant la défense de leur titre mondial. Voici grossièrement un résumé des deux dernières sorties des hommes de Didier Deschamps en Ligue des Nations. Et pourtant, il y avait des places à prendre... N'Golo Kanté, Paul Pogba, Karim Benzema, Presnel Kimpembe et onze autres de leurs coéquipiers étaient indisponibles pour cause de blessure. Le champ d'expression pour les revenants était vaste, or certains ont failli.

Equipe de France : Avant la Coupe du Monde, Paul Pogba interpelle Didier Deschamps https://t.co/AsZaT9SrTS pic.twitter.com/kfIbSXu8CJ — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

L'immense déception Camavinga

Au milieu de terrain, les places sont chères. D'une part la concurrence est dense et Deschamps ne retient que 5 joueurs dans ce secteur de jeu. Avec les blessures de Paul Pogba, N'Golo Kanté, Boubacar Kamara et Adrien Rabiot, le sélectionneur devait faire un choix pour épauler Aurélien Tchouaméni. Titularisé contre le Danemark, Eduardo Camavinga était très attendu après ses dernières prestations étincelantes avec le Real Madrid sur la scène européenne. L'ancien rennais a succombé à la pression danoise et a été remplacé à la pause par Youssouf Fofana qui a lui, vraisemblablement condamné Camavinga pour le Qatar.

La défense s'est ratée

Après un clean sheet et une bonne performance globale contre l'Autriche, les jeunes défenseurs français ont été en grande difficulté au Parken Stadium de Copenhague. William Saliba n'a pas affiché la même sérénité qu'en club et Dayot Upamecano a été bien trop brouillon pour convaincre son sélectionneur. De plus, le petit nouveau Benoit Badiashile a été le meilleur défenseur des Bleus lors des deux matches. De son côté, Jules Koundé a rejoint l'infirmerie dès la première rencontre contre les Autrichiens et n'a pas eu l'occasion de se racheter après son Euro difficile. Enfin, sur les côtés, Ferland Mendy n'a pas été en vue contre les Danois, lui qui bénéficiait des forfaits de Théo Hernandez et Lucas Digne. Deschamps a même été contraint de le remplacer par Adrien Truffert, pourtant inexpérimenté sur la scène internationale. Benjamin Pavard n'était pas au top non plus mais sa polyvalence ne devrait pas changer son statut d'indispensable aux yeux de son sélectionneur.

Quid des blessés ?

A moins de deux mois de la Coupe du monde, certains absents de ce rassemblement ont quasiment dit adieu à leurs dernières chances d'y participer. En plus d'être blessé, Paul Pogba traverse une crise judiciaire sans précédents qui est encore loin d'être terminée. Pour Boubacar Kamara, les derniers examens ne sont pas bons du tout et son retour sur les terrains ne devrait pas intervenir avant la mi-novembre, bien trop tard pour espérer être du voyage.