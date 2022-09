Foot - Mercato

Zidane n’est pas seul à rêver du poste de Deschamps

Publié le 28 septembre 2022 à 03h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Même si Zinedine Zidane fait déjà office de grand favori pour reprendre la succession de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France, un autre profil pose indirectement sa candidature et estime avoir les épaules pour le poste : Bruno Génésio, l’entraîneur du Stade Rennais.

C’est un fait, l’équipe de France ne va pas aborder la Coupe du Monde au Qatar en novembre dans les meilleures conditions, loin de là, puisque les Bleus se retrouvent minés par de nombreuses blessures ainsi que des soucis extrasportifs, qui concernent principalement Paul Pogba. Un échec au Qatar pourrait d’ailleurs coûter sa place de sélectionneur à Didier Deschamps.

Zidane déjà grand favori

Zinedine Zidane apparaît déjà comme étant le grand favori pour venir reprendre le flambeau de Deschamps en janvier, d’autant que l’ancien entraîneur du Real Madrid a refusé le PSG cet été pour se concentrer sur l’équipe de France. Mais la FFF a reçu une autre candidature.

« Je me sens capable »