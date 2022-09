Foot - Mercato

Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Pochettino ?

Publié le 27 septembre 2022 à 15h10 par Pierrick Levallet

Depuis son départ du PSG cet été, Mauricio Pochettino est sans poste. Pourtant, l’Argentin ne cesse d’être annoncé dans plusieurs clubs, comme Chelsea ou encore l’OGC Nice. Mais pour l’instant, l’entraîneur de 50 ans n’a retrouvé aucun banc. Mais une nouvelle porte plutôt prestigieuse serait en train de s’ouvrir à lui.

Mis à pied par le PSG cet été, seulement un an et demi après son arrivée, Mauricio Pochettino n’a toujours pas retrouvé de banc. Pourtant, les rumeurs fusent quant à l’avenir de l’Argentin ces dernières semaines. D’abord annoncé du côté de Chelsea pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino était ensuite évoqué vers un retour en Ligue 1.

Non à l’OGC Nice, oui à la Premier League

Annoncé proche de l’OGC Nice pour succéder à Lucien Favre, Mauricio Pochettino ne reviendra finalement pas en France. L’Argentin attendrait d’autres options, notamment en Premier League. Et l’entraîneur de 50 ans pourrait effectivement bien rebondir en Angleterre, mais pas en club.

Pochettino sélectionneur de l'Angleterre ?