Foot - Mercato - PSG

PSG : Un gros échec de Pochettino bientôt effacé par Galtier ?

Publié le 27 septembre 2022 à 16h00 par La rédaction

Poussé vers la sortie par Mauricio Pochettino la saison passée, Pablo Sarabia fait son grand retour au PSG à la demande de Christophe Galtier. L’attaquant espagnol a lâché ses vérités à ce sujet, et semble persuadé qu’il aura une carte à jouer sous les ordres de l’ancien entraîneur de l’OGC Nice.

Considéré comme un élément offensif très prometteur au moment de son arrivée au PSG à l’été 2019, Pablo Sarabia n’avait pas réussi à se faire une place, ni sous les ordres de Thomas Tuchel, ni avec Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin avait même décidé de le pousser vers la sortie à l’été 2021, et Sarabia avait donc été prêté par le PSG au Sporting Lisbonne. Depuis, l’international espagnol s’est parfaitement relancé au Portugal, et Pochettino a quant à lui été limogé du PSG pour laisser place à Christophe Galtier.

Le PSG compte désormais sur Sarabia

Interrogé en conférence de presse lundi, Pablo Sarabia s’est confié sur les coulisses de son retour au PSG cet été après sa période de prêt : « Dès le premier instant où je suis arrivé là-bas après avoir terminé mon séjour au Sporting de Portugal, ils m'ont donné beaucoup de confiance. Ils formaient une équipe gagnante et comptaient sur moi pour être dans les rotations et jouer un rôle important pendant la saison. Je suis resté parce que je pense que je vais avoir du temps de jeu », lâche Sarabia. En clair, Christophe Galtier a fait comprendre à Sarabia qu’il compterait sur lui au cours de la saison dans la rotation offensive du PSG.

« Je me prépare »