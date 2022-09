Foot - Mercato - PSG

PSG : Snobé par Pochettino, il lâche ses vérités sur son mercato

Publié le 26 septembre 2022 à 20h10 par Dan Marciano

Recruté par le PSG en 2019, Pablo Sarabia a vécu des moments difficiles dans la capitale, notamment la saison dernière sous les ordres de Mauricio Pochettino. En manque de temps de jeu, l'international espagnol a été prêté au Sporting Portugal. Malgré ses bonnes sensations à Lisbonne, le joueur a fait le choix de rentrer sur Paris. Il est revenu sur cette décision.

Entre le PSG et Pablo Sarabia, la relation n'a pas toujours été au beau fixe. Recruté 18M€ par le club parisien en 2019, l'international espagnol cherchait à passer un cap dans sa carrière. Mais pour progresser, il aurait fallu qu'il joue plus, notamment sous les ordres de Mauricio Pochettino la saison dernière. Mais le technicien argentin s'est régulièrement passé de ses services, malgré un dernier Euro très concluant.

« Pochettino n’avait pas du tout confiance en moi »

Récemment, lors d'un entretien à la Onda Cero , il avait évoqué sa relation avec Pochettino. « Pochettino n’avait pas du tout confiance en moi et la saison dernière, je devais partir. Je pensais que c’était une bonne décision. Au Sporting Portugal, j’ai montré mon meilleur jeu. En fonction de la relation que Pochettino avait avec tel ou tel joueur, tu savais s’il avait confiance ou non en toi. C’est pour cela que j’ai décidé de partir. Le mieux pour moi était de quitter le PSG » avait confié Sarabia.

Sarabia a été convaincu par Galtier et Campos

En août 2021, le PSG prenait la décision de le prêter au Sporting Portugal. Un choix payant puisque le joueur a retrouvé du temps de jeu et de la confiance. C'est un joueur déterminé que Christophe Galtier a récupéré cet été. Ce lundi, Sarabia est revenu sur son retour au PSG et sur son choix de rester à Paris cette saison, malgré la concurrence.

« Ils comptaient sur moi pour être dans les rotations »