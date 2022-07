Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur le transfert de Sarabia

Publié le 27 juillet 2022 à 22h45 par Amadou Diawara

Tout juste revenu de son prêt au Sporting, Pablo Sarabia pourrait déjà migrer vers de nouveaux horizons. Alors qu'il a enchainé les performances de haute volée au Portugal, l'international espagnol pourrait permettre au PSG de renflouer ses caisses lors de ce mercato estival. Du moins, c'est ce qu'a affirmé l'agent Bruno Satin.

Pour emmagasiner du temps de jeu en 2022-2023, Pablo Sarabia été prêté par le PSG au Sporting. Un choix judicieux, puisqu'il a réalisé une grande saison au Portugal. De retour cet été à Paris, Pablo Sarabia a réalisé de grosses prestations lors de la tournée au Japon. Malgré tout, l'international espagnol pourrait déjà repartir dans un nouveau club lors de cette fenêtre de transferts.

«Pablo Sarabia a une valeur sur le marché»

Interrogé par Le Parisien , l'agent Bruno Satin a expliqué que le PSG pouvait se laisser tenter par un transfert de Pablo Sarabia cet été, et ce, parce qu'il dispose d'une forte valeur marchande et parce qu'il est l'un des joueurs les plus faciles à vendre à Paris. « À la différence des autres potentiels sortants, il a joué l’année dernière, et bien joué, donc il a une valeur sur le marché. Tout dépendra de comment (Christophe) Galtier et son staff le voient », a confié Bruno Satin, avant de poursuivre.

