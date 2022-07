Foot - Mercato - PSG

Sarabia envoie un message fort à Campos pour son avenir

Publié le 23 juillet à 21h10 par Dan Marciano

Buteur face aux Urawa Red Diamonds ce samedi, Pablo Sarabia était ravi de sa prestation et celle de son équipe. L'international espagnol est revenu sur la victoire du PSG, mais aussi sur son retour dans la capitale après un prêt concluant au Sporting Portugal. Alors que son avenir demeure incertain, le joueur a envoyé un message à ses dirigeants.

Prêté la saison dernière au Sporting Portugal, Pablo Sarabia est retourné au PSG avec le couteau entre les dents. Alors que son avenir n'est pas assuré au sein du club parisien, l'international espagnol compte faire ses preuves lors de cette tournée au Japon. Ce samedi, Sarabia est parvenu à se mettre en évidence, inscrivant le premier but de son équipe face aux Urawa Red Diamonds (3-0).

« On travaille bien, avec le nouveau système »

Après la victoire du PSG, Pablo Sarabia a été questionné sur ses sensations et sur sa prestation. « Je me suis senti meilleur aujourd’hui qu’au premier match. Je suis content pour toute l’équipe car on travaille bien, avec le nouveau système » a confié l'Espagnol.

🗣🎙 Les réactions de 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐡𝐞 𝐆𝐚𝐥𝐭𝐢𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐕𝐞𝐫𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢 et 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐛𝐢𝐚 après la victoire 🆚 Urawa Red Diamonds (3-0).#PSGJapanTour2022 pic.twitter.com/oKxDIQLSRE — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2022

« Je sus très content d’être ici, de retourner à Paris »