Mercato - PSG : Les vérités du RC Lens sur Kalimuendo

Publié le 27 juillet 2022 à 22h00 par Hugo Chirossel

Malgré deux bonnes saisons en prêt avec le RC Lens et une pré-saison réussie, Arnaud Kalimuendo n’est pas certain de rester au Paris Saint-Germain. L’attaquant de 20 ans est courtisé et pourrait permettre aux PSG d’empocher une belle somme pour son transfert. Son ancien entraîneur, Franck Haise, s’est exprimé sur le sujet.

Arnaud Kalimuendo donne des maux de tête au Paris Saint-Germain. Le jeune attaquant de 20 ans, sous contrat jusqu’en 2024, sort de deux bonnes saisons en prêt avec le RC Lens, où il a marqué 19 buts et délivré 5 passes décisives en 60 rencontres. Alors que le PSG cherche un attaquant sur le marché des transferts, la solution pourrait être de conserver Kalimuendo.

Rennes et Nice intéressés

Mais les Parisiens sont également dans l’obligation de vendre certains éléments cet été. Si la liste des joueurs indésirables et invités à s’en aller a d’ores et déjà été établie, il n’est pas impossible que d’autres membres du groupe de Christophe Galtier soit vendus. Arnaud Kalimuendo représente une belle valeur marchande, Leeds aurait d’ailleurs formulé plusieurs offres dépassant les 20M€, alors que Rennes et Nice seraient également intéressés.

« Je vais laisser le PSG et lui prendre la bonne décision »