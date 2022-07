Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Kalimuendo, les 4 options pour son mercato

Publié le 27 juillet 2022 à 15h30 par Hugo Ferreira

Malgré ses belles performances avec le RC Lens, puis durant la tournée de pré-saison au Japon, Arnaud Kalimuendo n’est pas certain d’être conservé par le PSG. L’attaquant de 20 ans pourrait rapporter une belle somme au club de la capitale, et Leeds, Nice ainsi que Rennes s’intéressent à lui. Toutefois, un départ ne serait pas la priorité de l’attaquant, qui souhaiterait rester au PSG.

Malgré l’arrivée d’Hugo Ekitike, le Paris Saint-Germain ne semble pas en avoir fini avec son secteur offensif, et compte obtenir un nouveau renfort. Celui-ci aurait pu être Gianluca Scamacca, mais il s’est finalement engagé avec West Ham. Le club de la capitale devrait alors se lancer sur un nouvel attaquant dans les prochains jours, toutefois, le PSG pourrait également compter sur Arnaud Kalimuendo. Prêté au RC Lens durant deux saisons, le natif de Suresnes a pu montrer ce dont il était capable en Ligue 1 en inscrivant 19 buts et délivrant 5 passes décisives en 60 rencontres. Des performances qui n’ont toutefois pas laissé indifférent d’autres clubs, à commencer par Leeds.

Un départ vers l’Angleterre ?

Après ses deux saisons au RC Lens, Arnaud Kalimuendo pourrait découvrir un nouveau championnat en rejoignant la Premier League. En effet, selon L’Equipe , Leeds est pour le moment le club qui pousse le plus pour obtenir sa signature. Les Anglais auraient même déjà formulé des offres qui dépassent les 20M€. Cependant, l’attaquant ne fait pour le moment pas d’un départ chez les Peacocks une priorité. Celui-ci pourrait alors rester en Ligue 1, où deux clubs s’intéressent à sa situation.

Nice et Rennes suivent Kalimuendo

Arnaud Kalimuendo pourrait bel et bien rester en Ligue 1 cette saison. L’OGC Nice pourrait notamment faire une approche pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. Cependant, celui-ci n’est pas la priorité, puisque le Gym souhaite s’octroyer les services de Marcus Thuram, et le Titi est seulement une solution de repli en cas d’échec dans le transfert de l’ancien guingampais. Autre club français qui s’intéresse au natif de Suresnes, le Stade Rennais. Kamaldeen Sulemana est convoité, notamment en Angleterre, et pourrait faire ses valises prochainement. Afin d’anticiper un possible départ du Ghanéen, le club breton aurait déjà établi des contacts pour convaincre le Titi d’Or 2020. Cependant, il n’est pas certain de voir Kalimuendo quitter le PSG lors de ce mercato estival.

Kalimuendo pourrait rester au PSG

Alors que le Paris Saint-Germain ne parvient pas à se débarrasser de certains indésirables, une vente d’Arnaud Kalimuendo pourrait être vue d’un bon œil. Le Français pourrait rapporter des liquidités à son club formateur, cependant, celui-ci aimerait y rester. Ce serait même sa priorité, bien qu’il réclame pour cela un temps de jeu convenable. Toutefois, le PSG n’est pas en mesure de pouvoir le lui garantir pour le moment, malgré ses bonnes performances durant la tournée au Japon.