PSG : Décryptage du premier échec de Luis Campos sur le mercato

Publié le 27 juillet à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG depuis le début du mercato estival où Luis Campos souhaitait absolument l’attirer, Gianluca Scamacca a finalement signé avec West Ham et l’opération a été officialisée mardi soir. Retour sur cet échec du PSG sur le marché des transferts.

À sa nomination au poste de conseiller sportif du PSG en début d’été, en lieu et place de Leonardo qui a été remercié par le Qatar, Luis Campos avait les idées claires : plus question de surpayer les joueurs sur le marché des transferts. Une politique qui va d’ailleurs dans le sens des annonces du président Nasser Al-Khelaïfi début juin, dans les colonnes du Parisien : « Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs », avait lâché le président du PSG.

Un mercato agité au PSG

Rapidement, les premières pistes du mercato ont été évoquées dans la presse pour Luis Campos, et le dirigeant portugais du PSG était sur tous les fronts : Vitinha (FC Porto), Hugo Ekitike (Reims), Milan Skriniar (Inter Milan), Renato Sanches (LOSC)… Luis Campos vise du renfort dans tous les secteurs du jeu. Les deux premières cibles ont été officiellement recrutées par le PSG en plus de Nordi Mukiele dont la piste a été activée plus tardivement, et Renato Sanches va bientôt suivre comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. En revanche, Luis Campos a du essuyer un échec sur son mercato.

Scamacca était pisté par le PSG, mais…

En effet, le dirigeant portugais souhaitait absolument attirer Gianluca Scamacca (23 ans), le buteur italien évoluant à Sassuolo. En plus du dossier Hugo Ekitike qui présente un profil bien différent, Luis Campos souhaitait disposer d’un pur 9 supplémentaire pour le PSG et a donc longuement négocié ces dernières semaines avec Sassuolo au sujet de Scamacca. Mais conformément à la nouvelle politique mise en place au PSG, il n’a pas souhaité surpayé ce transfert pour lequel il estimait le prix beaucoup trop élevé, et Gianluca Scamacca a finalement rejoint West Ham pour 36M€ + 6M€, avec 10 % à la revente.

