PSG, Barcelone... L'heure du choix approche pour Lionel Messi

Publié le 26 septembre 2022 à 19h00 par Bernard Colas

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Lionel Messi aura bientôt un choix décisif à faire pour la suite de sa carrière. Le FC Barcelone n’a pas perdu de vue son ancienne star et songerait à la rapatrier pour lui permettre de prendre sa retraite en Catalogne, mais le retour du septuple Ballon d’Or au Camp Nou est loin d’être acquis.

Arrivé à l’été 2021 au PSG, Lionel Messi retrouve le sourire sur le terrain. Après une année compliquée, l’Argentin poursuit son adaptation dans la capitale française et semble enfin épanoui aux côtés de Neymar, Kylian Mbappé ou encore Marco Verratti. « L'année dernière a été difficile pour moi, difficile, un très grand changement après avoir passé tant de temps dans un seul endroit, ma maison, sachant tout par cœur, pour passer à quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais fait, changer d'équipe, de ville, que la famille s'adapte... Cette année, je savais que ça allait être différent, que je serais plus adapté, mieux préparé, j'avais hâte d'y être », a reconnu ce week-end Léo Messi dans un entretien accordé au média TUDN .

Messi savoure enfin sa vie à Paris

Désormais, le PSG peut compter sur un nouveau Messi, plus décisif - en témoignent ses 6 buts et 8 passes décisives depuis le début de saison - mais également plus heureux comme il l’avoue lui-même. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente , assure le numéro 30 du PSG. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser. » Une période saine qui ne va pas durer, puisque la question de son avenir va rapidement revenir sur le devant de la scène, alors que les premières rumeurs commencent à circuler sur le sujet.

Une prolongation envisagée par le PSG

A 35 ans, Lionel Messi voit son contrat arriver à expiration avec le PSG. Une option a bien été incluse dans le bail de l’international argentin pour une prolongation d’une année supplémentaire dans la capitale, mais le principal intéressé aura son mot à dire sur la question, de quoi semer le trouble sur son avenir. Au sein de la direction, la tendance est claire. Invité de RMC il y a quelques jours, Luis Campos a confirmé la volonté du PSG de conserver sa star pour au moins une saison de plus.



« Je suis très content avec Messi. Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans , a déclaré le conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi. Je suis très content avec Messi. Messi c’est l’icône du FC Barcelone, il est venu dans une ville différente, avec un football différent, un championnat différent. Il a pris son temps. Cette année, on a un Messi de plus en plus capable d’arriver à un bon niveau. » Parmi les autres options possibles, Lionel Messi pourrait prendre le large afin de découvrir les Etats-Unis et la MLS, plus particulièrement l’Inter Miami, la franchise de David Beckham attirée par La Pulga . Un retour au FC Barcelone fait également réagir en Espagne.

Le FC Barcelone a lancé son opération séduction

D’après les informations divulguées par le quotidien Sport durant l’été, Xavi aurait réclamé le retour de Lionel Messi au FC Barcelone en 2023, lorsque le joueur qui aura alors 36 ans sera libre de tout contrat. L’entraîneur blaugrana estime que l’ancien numéro 10 du Barça a encore beaucoup à apporter sur le plan sportif et extrasportif, un projet auquel ne serait pas opposé Joan Laporta. De retour à la présidence du FC Barcelone en mars 2021, l’homme d’affaires espagnol avait fait de la prolongation de l’Argentin son principal argument de campagne, mais ce dernier a bien été contraint de quitter le Camp Nou après une magnifique histoire d’amour de 21 ans.



« Messi, c'était tout pour le Barça, il a peut-être été le meilleur joueur de l'histoire du club, le plus efficace. Il n'y a que Johan Cruyff à qui il peut être comparé dans l'histoire du Barça , confiait Laporta en juillet sur ESPN . L'institution est au-dessus des joueurs et des entraîneurs, mais je pense, je souhaite que le chapitre Messi ne soit pas encore terminé au Barça. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que ce chapitre ouvert, qui n'a pas encore été clos, (…) ait une fin beaucoup plus belle que ça n'a été le cas. »

