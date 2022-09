Foot - Mercato - PSG

PSG : Lionel Messi se lâche sur son arrivée dans le projet QSI

Publié le 25 septembre 2022 à 22h30 par Dan Marciano mis à jour le 25 septembre 2022 à 22h30

En août 2021, Lionel Messi prenait la décision de quitter le FC Barcelone après 20 ans passés en Catalogne. En froid avec Joan Laporta, l'international argentin décidait de répondre favorablement à l'ordre du PSG. Plus d'un an après son arrivée en France, le joueur est revenu sur son arrivée et sur ses difficultés la saison dernière en Ligue 1.

C'est sans aucun doute l'un des transferts les plus marquants de l'histoire. Alors qu'il semblait parti pour prolonger son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi choquait le monde du football en mettant fin aux négociations avec le club catalan durant l'été 2021. Une décision, qui a marqué la fin de son aventure en Espagne. Quelques jours plus tard, il s'envolait pour Paris afin de signer son contrat avec le PSG. Arrivé en France sous les acclamations du public parisien, Lionel Messi avait vécu une première saison délicate en Ligue 1. Sifflé par le public du Parc des Princes apprès la défaite en Ligue des champions face au Real Madrid, l'Argentin a mal vécu cette période.





« Le PSG ? Un très grand changement après avoir passé tant de temps dans un seul endroit »

Dans un entretien à TUDN , Messi est revenu sur son arrivée au PSG et sur ses difficultés la saison dernière. « L'année dernière a été difficile pour moi, difficile, un très grand changement après avoir passé tant de temps dans un seul endroit, ma maison, sachant tout par cœur, pour passer à quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais fait, changer d'équipe, de ville, que la famille s'adapte... Cette année, je savais que ça allait être différent, que je serais plus adapté, mieux préparé, j'avais hâte d'y être, j'en profitais » a-t-il déclaré.

« Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière »