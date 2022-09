Foot - Mercato - PSG

Al-Khelaïfi a-t-il raison de vouloir prolonger le contrat de Messi?

Publié le 25 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Lionel Messi sera assurément l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Son contrat avec le PSG arrive à son terme en juin 2023 et l'international argentin devra prendre une grande décision. Quitter la Ligue 1 ou rejoindre une autre équipe. Pour l'heure, le suspense est à son comble, mais Nasser Al-Khelaïfi a bien l'intention de le conserver.

« Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser ». Questionné sur son début de saison avec le PSG ce vendredi, Lionel Messi confirme ses bonnes sensations du moment. Le contraste est saisissant avec la saison dernière. Arrivé à Paris après environ vingt ans passés à Barcelone, l'international argentin avait besoin d'une période d'acclimatation. C'est chose faite et les responsables du PSG en sont ravis.

Le PSG annonce la couleur pour Messi

En interne, les responsables du PSG sont heureux de voir Lionel Messi à son top en ce début de saison. Président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi est l'un de ceux qui avaient milité pour son arrivée et pris position pour sa prolongation en coulisse. Comme le confirme Mundo Deportivo ce samedi, l'équipe parisienne a bien l'intention de le conserver, encore de longues années . « Je suis très content avec Messi. Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois an s » avait d'ailleurs déclaré Luis Campos au micro de RMC .

Le Barça à l'affût dans ce dossier Messi

Mais selon le quotidien espagnol, le FC Barcelone n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier et rêve du retour de Lionel Messi à la fin de la saison. Ce serait l'occasion pour l'international argentin de faire ses adieux au Camp Nou et aux supporters blaugranas, frustrés par son transfert durant l'été 2021. Mais avant de recruter la Pulga , le FC Barcelone va devoir alléger sa masse salariale et trouver un accord avec les cadres du vestiaire, ce qui n'est pas gagné.

Pas de décision avant le début de la Coupe du monde