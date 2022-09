Foot - PSG

PSG : Les révélations de Messi sur son début de saison XXL

Entre la saison passée et l’actuelle, Lionel Messi n’affiche clairement pas les mêmes statistiques ni le même rendement au PSG. Ayant reconnu ses difficultés d’adaptation, l’Argentin a souligné être revenu à son meilleur niveau cette saison grâce notamment à un état d’esprit totalement différent.

Le Lionel Messi de l’exercice précédent semble être bien loin et surtout, définitivement appartenir au passé. En effet, malgré quelques réalisations en Ligue des champions, le septuple Ballon a la saison dernière, été l’ombre de lui-même sous les couleurs du PSG, son premier club depuis le début de sa carrière en dehors du FC Barcelone.

«J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé»

Et forcément, ce changement drastique de quotidien a marqué Lionel Messi qui n’a pas pleinement réussi son adaptation au PSG comme il l’a reconnu à TyC Sports ces dernières heures. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé ».

«Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire»