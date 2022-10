Foot - Mercato - OM

Après l’OM, Sampaoli reçoit une réponse pour son retour

Publié le 3 octobre 2022 à 19h45 - mis à jour le 3 octobre 2022 à 19h45

Pierrick Levallet

Depuis son départ de l’OM en juillet dernier, Jorge Sampaoli n’a toujours pas retrouvé de banc. Le technicien argentin est encore sans club, mais il pourrait bien retrouver un poste prochainement. Jorge Sampaoli est annoncé du côté du FC Séville ces derniers jours. Mais l’entraîneur de 62 ans va devoir attendre encore un peu pour son retour.

À l’instar d’un certain Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli n’a pas vraiment fait long feu à l’OM. Après une première saison complète où il a permis au club phocéen de retrouver la Ligue des champions, le technicien argentin a claqué la porte en juillet dernier, n'étant pas satisfait du mercato mené par Pablo Longoria et par le manque d’ambition du club. Mais depuis, Jorge Sampaoli est sans club. Et alors qu’il est annoncé du côté du FC Séville, il va devoir attendre encore un peu.

Lopetegui va avoir une dernière chance

À en croire les informations de la Cadena COPE , Julen Lopetegui devrait avoir une chance supplémentaire pour sauver sa place au FC Séville. L’entraîneur espagnol serait pressenti pour être sur le banc ce mercredi pour la rencontre face au Borussia Dortmund en Ligue des champions.

Sampaoli parmi les favoris pour lui succéder

Néanmoins, le média espagnol précise qu’aucun scénario ne serait à exclure pour l’avenir de Julen Lopetegui. Le FC Séville discuterait avec d’autres entraîneurs actuellement. Et l’un des mieux placés pour succéder au technicien de 56 ans serait bien Jorge Sampaoli, qui connaît déjà bien le club puisqu’il y a déjà officié entre 2016 et 2017. Affaire à suivre...