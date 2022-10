Foot - Mercato - OM

OM : Longoria reçoit une réponse finale pour ce rêve estival

Publié le 3 octobre 2022 à 16h30

Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria n’a rien lâché à l’intersaison pour le transfert définitif de William Saliba, se heurtant à la réticence d’Arsenal de le lâcher. Et à présent, les Gunners craindraient de ne pas parvenir à leurs fins pour la prolongation de Saliba pour laquelle des discussions ont lieu en coulisse d’après ses propres propos.

En l’espace d’une saison de prêt à l’OM, William Saliba est parvenu à se faire une place de premier choix à Marseille, remporter le trophée UNFP du meilleur espoir, de voir les portes de l’Equipe de France s’ouvrir à lui et… de convaincre Mikel Arteta a faire de lui son point de départ de la défense centrale d’Arsenal. Depuis le début de saison, Saliba n’a manqué qu’un match avec les Gunners . De quoi faire nourrir des regrets à Pablo Longoria.

Longoria est allé au bout de son idée avec Saliba

D’ailleurs, d’après Fabrizio Romano pour sa rubrique Caught Offside, le président de l’OM a joué sa carte à fond lors du dernier mercato estival. « L'Olympique de Marseille a eu une rencontre directe avec l'agent de Saliba en août, mais il était alors impossible de négocier le prix avec Arsenal, qui considérait William comme intouchable. Il n'y a même pas eu de discussion directe ».

Mercato - OM : Le ton est donné dans le feuilleton Saliba https://t.co/sWUjtielBM pic.twitter.com/1WUwlme1OD — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

Saliba avoue qu’il y a des discussions avec Arsenal pour une prolongation

De son côté, William Saliba a dernièrement révélé à Sky Sports qu’il se sentait à la maison après avoir été interrogé sur de potentielles discussions avec Arsenal autour d’une prolongation de contrat. Une nouvelle fois invité à s’exprimer sur la suite des opérations pour lui au niveau de sa situation contractuelle, Saliba a fait passer le message suivant dans des propos rapportés par The Athletic. « Nous verrons, ils parlent un peu. Nous verrons ».

Arsenal se met la pression pour le contrat de Saliba