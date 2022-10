Foot - Mercato

Messi est au cœur des rumeurs, le PSG prépare son offensive

Publié le 3 octobre 2022 à 15h00

Thomas Bourseau

Lionel Messi est de retour à son meilleur niveau depuis le début de la saison au PSG. De quoi donner des idées de rapatriement au FC Barcelone. Mais au PSG, on ne compterait pas laisser l’Argentin arriver à l’expiration de son contrat sans livrer une bataille. Les conditions sont connues et les négociations sont programmées.

Entre une prolongation de contrat au PSG, un retour au FC Barcelone ou bien un nouveau challenge en Major League Soccer, de quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi ? Selon El Chiringuito , le suspense n’aurait plus lieu d’être puisque de l’autre côté de l’Atlantique, on saurait que Messi retournerait au Barça l’été prochain, soit au moment de l’expiration de son contrat au PSG. Ce qui ferait les affaires du président Joan Laporta, qui a ouvertement fait part d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone cet été.

Silence radio pour la prolongation de Lionel Messi

Néanmoins, le PSG n’aurait nullement l’intention de ne pas livrer un combat au FC Barcelone pour les services de Lionel Messi. Mais pour cela, il faudrait attendre le début de l’année civile 2023. A l’instant T, il n’y aurait aucune communication entre le PSG et le clan Lionel Messi au sujet d’une prolongation de contrat d’après Mundo Deportivo.

Transferts - PSG : Messi aurait pris une décision tonitruante pour son mercato https://t.co/BGkHE7jnU2 pic.twitter.com/KnJXWslFSc — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

Pas de négociations avant 2023 entre le PSG et Messi

En effet, le conseiller football Luis Campos et le reste de la direction du PSG sauraient le degré d’importance de la Coupe du monde aux yeux du capitaine de l’ Albiceleste . Après que le rideau sera tombé sur le Mondial en fin décembre, le PSG prendrait alors les choses en main quant aux négociations avec Lionel Messi et son entourage pour une éventuelle prolongation de contrat, et pas avant.

Messi ne ferme pas la porte à une prolongation au PSG