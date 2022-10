Foot - Mercato - PSG

PSG : Messi aurait pris une décision tonitruante pour son mercato

Publié le 3 octobre 2022 à 08h15 par Arthur Montagne mis à jour le 3 octobre 2022 à 08h16

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne devrait toutefois pas prendre de décision pour son avenir tant que la Coupe du monde n'a pas été disputée. Néanmoins, alors qu'il semble plus épanoui que jamais au PSG, l'international argentin n'aurait qu'un souhait pour son futur : revenir au FC Barcelone.

Après une saison plus que poussive, Lionel Messi retrouve enfin son meilleur niveau comme en témoigne sa nouvelle magnifique performance samedi face à l'OGC Nice (2-1). De quoi relancer les spéculations concernant son avenir puisque son contrat s'achève en juin prochain. Et alors qu'il dispose d'une année en option dans son bail, le PSG souhaiterait le conserver en lui offrant un bail pour une saison supplémentaire, ainsi qu'une autre en option.

Messi voudrait revenir au Barça

Néanmoins, d'autres opportunités s'offrent à Lionel Messi, à commencer par la MLS. Mais selon les informations de Josep Pedrerol, divulguées sur le plateau du Chiringuito , lors d'une réunion impliquant plusieurs responsable du Championnat nord-américain, il aurait été dit qu'une arrivée du numéro 30 du PSG en MLS la saison prochaine est tout bonnement impossible compte tenu du fait que le joueur souhaite revenir au Barça deux ans après son départ tumultueux.

🚨EXCLUSIVA @jpedrerol 🚨💣"En la liga norteamericana saben que MESSI quiere VOLVER al BARÇA"💣 pic.twitter.com/r7u2kQFc7C — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 2, 2022

Suarez s'imagine avec Messi en MLS