Mercato - PSG : Qui est la meilleure recrue estivale de Campos ?

Publié le 3 octobre 2022

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est offert les services de six nouveaux joueurs. En effet, Luis Campos a bouclé les transferts de Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et d'Hugo Ekitike. Selon vous, qui est la meilleure recrue estivale du conseiller football du PSG ?

A la fin de la dernière saison, Nasser Al-Khelaïfi a remercié à la fois Leonardo et Mauricio Pochettino. Pour les remplacer, le président du PSG a bouclé les arrivées de Luis Campos - en tant que conseiller football - et de l'entraineur Christophe Galtier.

Défenseur : Nordi Mukiele

Pour satisfaire les demandes de Christophe Galtier, Luis Campos s'est activé lors du dernier mercato estival. D'une part, le conseiller football du PSG avait pour mission de dégraisser l'effectif du club. D'autre part, Luis Campos devait recruter des joueurs, qui ont le profil recherché par Christophe Galtier.

Milieux : Vitinha, Sanches, Ruiz et Soler

Ainsi, tous les indésirables de Christophe Galtier ont été poussés vers la sortie par Luis Campos. Plus précisément, Mauro Icardi (Galatasaray), Rafinha (Al-Arabi), Julian Draxler (Benfica), Idrissa Gueye (Everton), Layvin Kurzawa (Fulham), Leandro Paredes (Juventus), Ander Herrera (Athletic Bilbao), Thilo Kehrer (West Ham) et Georginio Wijnaldum (AS Rome), entre autres, ont quitté le PSG lors du dernier mercato estival.

Attaquant : Hugo Ekitike

En ce qui concerne les arrivées au PSG, Luis Campos a réussi à renforcer toutes les lignes de l'effectif de Christophe Galtier. En effet, le conseiller football du PSG a recruté Nordi Mukiele en défense. Au milieu de terrain, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler ont rejoint les rangs parisiens cet été. Enfin, Hugo Ekitike est venu renforcer l'attaque de Christophe Galtier.



Mais à votre avis, lequel de ces joueurs est la meilleure recrue estivale du PSG ? A vos votes !