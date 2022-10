Foot - Mercato - PSG

PSG : Messi anime le mercato, son entourage annonce la couleur

Publié le 3 octobre 2022 à 09h30 par Thomas Bourseau

Contractuellement lié au PSG jusqu’à l’issue de la saison, bien qu’une année supplémentaire soit disponible en option, Lionel Messi serait toujours dans le flou concernant son avenir. Pour qu’il s’écrive au PSG, au FC Barcelone ou ailleurs, il faudrait déjà qu’une offre de contrat lui soit transmise. Et d’après son entourage, ça n’aurait pas encore été le cas.

Alors que la deuxième saison de Lionel Messi a démarré sur les chapeaux de roue au PSG, faut-il s’attendre à ce qu’elle soit la dernière de La Pulga en tant que joueur du Paris Saint-Germain ? Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Messi dispose certes d’une option pour une année supplémentaire dans son contrat, mais en l’état, rien ne peut laisser penser avec certitude que le septuple Ballon d’or acceptera de rester une saison de plus au PSG.

Messi n’envisagerait pas de se pencher sur son avenir avant la fin du Mondial

Comme cela a été vivement communiqué par différents médias et notamment par le journaliste Fabrizio Romano dernièrement, Lionel Messi serait uniquement concentré sur le début de saison du PSG et sur sa préparation pour le Mondial au Qatar en novembre prochain qui pourrait bien être l’ultime Coupe du monde de Messi (35 ans). Et seulement après viendrait le temps des questions.

Campos a parlé, Messi pas contre le fait de rester au PSG

Au vu de son début de saison canon avec 7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, Luis Campos s’est dernièrement montré ouvert à l’idée de conserver Lionel Messi pour RMC Sport . « Je lui ai dit que j’espérais qu’il resterait durant les trois ans de mon contrat (ndlr juin 2025) » . A en croire les informations publiées dans les colonnes du jour du Parisien , Messi n’aurait clairement pas écarté cette hypothèse, à savoir rallonger son aventure au PSG.

Sur la table du clan Messi, il n’y aurait toujours pas d’offre