Mercato : La guerre est déclarée au Real Madrid pour Haaland

Publié le 3 octobre 2022 à 06h45 par Thomas Bourseau

Dans le viseur du Real Madrid pour l’avenir et préparer l’après-Karim Benzema, Erling Braut Haaland pourrait une nouvelle fois snober le club merengue en signant une prolongation de contrat sur laquelle Manchester City travaillerait.

Il a été la grande sensation de la saison 2021/2022 sur le marché des transferts. Alors qu’une clause libératoire était fixée dans son contrat du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland a été annoncé sur le départ jusqu’à ce qu’en mai dernier, Manchester City annonce un accord de principe trouvé pour le transfert d’Haaland.

Le Real Madrid en pincerait toujours pour Haaland

Du côté du Real Madrid, on aurait fait d’Erling Braut Haaland l’alternative à l’opération Kylian Mbappé. Et à l’avenir, il semblerait que le Real Madrid souhaiterait toujours s’attacher les services d’Haaland. Une clause libératoire de 150M€ figurerait dans son contrat à Manchester City et serait effective à l’été 2024.

Une prolongation de contrat bientôt discutée ?