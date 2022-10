Foot - Mercato - OM

OM : Voilà comment Longoria a convaincu Jonathan Clauss

Publié le 3 octobre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Parmi les nombreuses recrues estivales de l’OM, on retrouve notamment Jonathan Clauss. Après avoir explosé avec le RC Lens, l’international français était courtisé par de gros cadors européens comme l’Atlético de Madrid ou encore Chelsea. Mais Clauss a donc opté pour l’OM afin de poursuivre sa carrière. Et il a dévoilé pourquoi…

Auteur de deux grosses saisons avec le RC Lens, Jonathan Clauss a découvert l’équipe de France et a surtout tapé dans l’oeil de grands clubs européens. L’heure était ainsi venue pour lui de passer un nouveau cap dans sa carrière. Et Clauss avait l’embarras du choix. Chelsea, Atlético de Madrid… Le piston a finalement opté pour l’OM où il est aujourd’hui l’un des maillons forts du schéma d’Igor Tudor. Un choix de la part de Jonathan Clauss sur lequel il est revenu ce dimanche à l’occasion d’un entretien accordé à Téléfoot .

« C’était tout ce qui me correspondait »

Désormais à l’OM, Jonathan Clauss s’est ainsi expliqué sur son transfert vers le club phocéen. Courtisé par Chelsea notamment, l’international français a opté pour les Phocéens, qui cochaient tous ses critères : « Évidemment quand l’OM vous appelle, ma décision a vite été prise. L’OM c’était la continuité de la progression, beaucoup de critères sélectionnés au départ. Le style de jeu, le championnat, la Ligue des Champions… C’était tout ce qui me correspondait. Voilà pourquoi j’ai fait ce choix-là ».

