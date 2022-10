Foot - Mercato - OM

OM : L’énorme crainte de Clauss avant son transfert à l’OM

Publié le 2 octobre 2022 à 16h15 par Thibault Morlain

Cet été, Jonathan Clauss a donc franchi un nouveau cap dans sa carrière. L’international français a quitté le RC Lens pour rejoindre l’OM. Déjà épanoui sur la Canebière, Clauss s’est toutefois posé de nombreuses questions avant son transfert. Le piston droit avait notamment certaines craintes concernant l’équipe de France, à quelques mois de la Coupe du Monde.

A l’OM, l’une des priorités du dernier mercato estival était de recruter Jonathan Clauss. Et Pablo Longoria a fini par avoir gain de cause, faisant ainsi venir l’international français en provenance du RC Lens. Et aujourd’hui, Clauss fait plus que jamais le bonheur de l’OM, en témoigne sa prestation XXL face à Angers.

« Est-ce que j’allais me tirer une balle dans le pied ? »

Pourtant, Jonathan Clauss a révélé certains doutes à propos de son transfert à l’OM, notamment vis-à-vis de sa place en équipe de France. En effet, à l’occasion d’une interview accordé à Téléfoot ce dimanche, Clauss a expliqué : « Je me posais beaucoup de questions sur le transfert de cet été. Est-ce que j’allais me tirer une balle dans le pied ? Est-ce que ça allait être positif ou négatif en choisissant Marseille ? Aujourd’hui, je me dis que je suis dans la bonne lignée ».

« C’était tout ce qui me correspondait »