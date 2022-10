Foot - Mercato - OM

OM : Tudor, Ribalta… Longoria s’enflamme pour son mercato

Publié le 2 octobre 2022 à 12h30 par Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria n’a eu d’autre choix que de devoir opérer certains changements dans le secteur technique du club avec Igor Tudor ainsi que la section sportive avec Javier Ribalta. Et au vu des résultats du club phocéen en ce début de saison, Longoria se félicite des décisions estivales.

Alors que Pablo Longoria avait déjà bouclé les arrivées de Samuel Gigot et d’Isaak Touré, Jorge Sampaoli claquait la porte de l’OM, insatisfait du début de mercato estival effectué par Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille a par la suite nommé Igor Tudor entraîneur de l’équipe première et Javier Ribalta en tant que directeur du football. Un été de changements à Marseille qui semble pour le moment porter ses fruits.

«Quand les choses sont cohérentes, normalement, les résultats arrivent ensuite»

Invité à s’exprimer sur le début de saison XXL de l’OM en Ligue avec 23 points sur 27 possibles pris en Ligue 1, faisant du club phocéen le dauphin du PSG au classement, Pablo Longoria s’est félicité des changements opérés cet été à La Provence. « Nous sommes contents, cela veut dire que le changement commence à avoir effet. On a toujours dit qu’on verrait la vraie équipe au mois de septembre. Aujourd’hui, on observe sur le terrain les choses dont on avait parlé lors de nos premières conversations avec Igor (Tudor). Quand les choses sont cohérentes, normalement, les résultats arrivent ensuite. Cela montre qu’on a pris le bon chemin ».

« On savait que notre idée était peut-être une nouveauté »