OM : Bamba Dieng sort du silence après son grand retour

Publié le 2 octobre 2022 à 12h45 par Arnaud De Kanel

Un mois après son transfert avorté vers l'OGC Nice, Bamba Dieng a enfin rejoué avec l'OM lors de la victoire des siens à Angers (0-3). Dans son bras de fer avec Pablo Longoria, il a pu compter sur les supporters olympiens qu'il a tenu à remercier sur ses réseaux sociaux en leur adressant un message.

Bamba Dieng a fait son grand retour sous le maillot de l'OM face à Angers. Mis au placard et placé sur la liste des transferts, l'attaquant sénégalais est finalement resté dans la cité phocéenne après avoir échoué lors de sa visite médicale avec l'OGC Nice. Touché par l'affection des supporters, Dieng a tenu à poster un beau message.

« Merci à tous pour le soutien»

L'attaquant de l'OM a donc savouré son retour sur le rectangle vert et il le fait savoir. « Très heureux d’avoir joué mes premières minutes en match officiel cette saison. Bravo à l’équipe pour les 3 points et merci à tous pour le soutien et l’affection tout au long » peut-on lire en légende de sa publication sur Instagram .

