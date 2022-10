Foot - OM

OM : Les coulisses du clash entre Bielsa et l'OM dévoilées

Publié le 2 octobre 2022 à 01h30 par Pierrick Levallet

Alors qu’il a quitté l’OM depuis quelques années maintenant, Marcelo Bielsa revient agiter le club phocéen. L’entraîneur argentin réclamerait 3M€ à la formation olympienne, en réparation de son départ controversé en 2015. L’ancien entraîneur marseillais considérerait que l’OM n’a pas tenu parole. Et de nouvelles révélations viennent appuyer les accusations émises par Marcelo Bielsa.

Au tout début de la saison 2015-2016, l’OM a connu un véritable coup de tonnerre. Juste après la défaite face à Caen, Marcelo Bielsa annonçait son départ en conférence de presse. Alors qu’il était sur le point de prolonger avec l’OM, l’Argentin a changé d’avis après que certains dirigeants du club voulaient revoir l’accord trouvé. Désormais loin de la Canebière, Marcelo Bielsa est au coeur d’une énorme polémique. Selon ses avocats, qui étaient présents devant le conseil des prud'hommes de Marseille, Margarita Louis-Dreyfus aurait écarté l'augmentation de rémunération mensuelle nette d'impôts de 185.000€ au dernier moment. Le technicien argentin réclamerait donc 3M€ à l’OM, l’équivalent de 25 % de ses salaires majorés de la saison 2015-2016 comme expliqué par RMC Sport. Les avocats de Marcelo Bielsa évoquent « une faute » et une « stratégie déloyale » de la part du club marseillais, qui n'aurait pas respecté sa parole.

«L’employeur dit que le salarié a raison»

D’ailleurs, ces derniers s’appuieraient sur un mail envoyé par Vincent Labrune, président de l’OM à l’époque, envoyé à Marcelo Bielsa. « À votre arrivée, vous aviez souhaité un contrat d’une année [...] plus une ‘optionnelle’ que nous avions requalifiée en ‘salaire minimal à la charte la seconde année’ pour se mettre en conformité avec les règlements […] Nous avions convenu ensemble que nous discuterions des conditions de votre rémunération de votre deuxième saison avec de nouvelles conditions financières » peut-on y lire, comme rapporté par La Provence . « On a un aveu judiciaire. C’est suffisamment rare pour être souligné mais l’employeur dit que le salarié a raison » a alors rebondi Benjamin Cabagno, l’un des avocats de Marcelo Bielsa.

Un stratagème mis en place, Labrune parfaitement au courant ?

Alors qu’il venait d’entamer la pré-saison avec l’OM à l’été 2015, Marcelo Bielsa s’était assis avec Philippe Perez et Igor Levin, avocat de Margarita Louis-Dreyfus, pour qu’il appose sa signature à son nouveau contrat. Alors qu’Igor Levin était sur le point de remettre l’accord trouvé avec l’Argentin en question, Vincent Labrune n’était pas là et affirmait n’être au courant de rien puisqu’il allait négocier le transfert de N’Golo Kanté. « En réalité, il savait très bien ce qui se tramait et s’est caché » affirme néanmoins un salarié de l’OM.

