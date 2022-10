Foot - OM

Cette recrue estivale se lâche sur les choix forts de Tudor

Publié le 1 octobre 2022 à 22h45 par Jules Kutos-Bertin

Après une toute petite période de doutes, Jonathan Clauss a retrouvé son top niveau contre Angers. Buteur en première période, l’international français a délivré deux offrandes dans le second acte. Aligné à gauche à la place de Nuno Tavares, Clauss s’est confié sur les choix d’Igor Tudor et la discussion qu’il avait eue avec son entraîneur.

Arrivé à l’OM cet été après deux saisons étincelantes sous le maillot du RC Lens, Jonathan Clauss a réalisé des débuts tonitruants. Hyperactif sur son côté droit, l’international français a un peu baissé de régime sur les dernières rencontres, la faute peut-être au rythme effréné qui lui est infligé.

Prestation XXL pour Clauss

Aligné à gauche pour le déplacement de l’OM à Angers, Jonathan Clauss a remis les pendules à l’heure. Buteur, l’ancien lensois a également délivré deux passes décisives. Une prestation pleine qui a fait oublier l’absence de Nuno Tavares, suspendu. A trois jours d’un match de Ligue des Champions capital, le piston droit de l’OM a repris confiance à un poste inhabituel.

📊Jonathan Clauss est le défenseur le plus décisif des 5 grands championnats européens depuis le début de la saison dernière : 6 buts et 13 passes décisives. (@OptaJean) #TeamOM pic.twitter.com/DsbwfSHJ07 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 30, 2022

« Ça a duré dix minutes et on était d’accord sur tout »