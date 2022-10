Foot - Mercato - OM

OM : Longoria lâche une grande annonce pour le mercato hivernal

Publié le 2 octobre 2022 à 08h15 par Thibault Morlain

Alors que le mercato estival vient à peine de fermer ses portes, les yeux sont déjà tournés vers la prochaine fenêtre de janvier. A quoi faut-il notamment s’attendre à l’OM ? Les finances ne sont pas les meilleures sur la Canebière, par conséquent, Pablo Longoria pourrait bien encore devoir se séparer de certains joueurs. La question a en tout cas été posé au président de l’OM.

Cherchant à que son club soit auto-suffisant, Frank McCourt s’attend à de grosses rentrées d’argent à l’OM. Pour cela, Pablo Longoria avait la pression pour réaliser certaines ventes lors du dernier mercato estival. Au final, le président olympien aura réussi certaines opérations. Mais est-ce suffisant pour l’OM ? Faut-il s’attendre à de nouveaux départs lors du mercato hivernal de janvier ?

« Cela va dépendre des résultats sportives »

Ce dimanche, Pablo Longoria s’est longuement confié dans les colonnes de La Provence . L’occasion pour le président de l’OM d’annoncer la couleur pour le prochain mercato hivernal de possibles départs au sein du club phocéen. « Est-ce qu’on va encore devoir vendre des joueurs au prochain mercato ? Cela va dépendre des résultats sportives », a tout d’abord lâché Longoria.

« Pour la première fois, on peut espérer être à l’équilibre »